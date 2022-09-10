Melikgazi'de dijital imar ile hem zamandan hem de ekonomik kazanım sağlanıyor

Dijital İmar'ı hayata geçirerek Türkiye'de bir ilki başardıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, firmaların tüm projelerini tek tıkla belediyeye iletebileceklerini hatırlattı.

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  • 10.09.2022 12:49
  • Güncelleme: 10.09.2022 13:24
Melikgazi'de dijital imar ile hem zamandan hem de ekonomik kazanım sağlanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dijital İmar’ı hayata geçirerek Türkiye’de bir ilki başardıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, firmaların tüm projelerini tek tıkla belediyeye iletebileceklerini hatırlattı.

Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye’de birçok belediyenin yapamadığı bir çalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Özellikle akıllı şehirler, akıllı belediyecilik çerçevesinde güzel bir dijital imar konusunda çalışmamızı başlattık ve güzel bir aşamaya geldi. Burada müteahhitlerimiz konut ve ticaret gibi yapı yaparken mimari projeleri hayata geçirirken belediyemize sunmuş olduğu mimari, statik, tesisat gibi projeleri rutin olarak belediyemize sunması bizim tarafımızdan incelenmesi gibi uzun süreç gerektiriyordu. Şimdi bu dijital imar çalışması yaklaşık 3 sene önce başladı. Şu anda artık belediye olarak özellikle ozalit masrafına girmeden çantalar dolusu projeleri belediyeye getirmeye gerek kalmadan internet üzerinden her zaman projeleri gönderebiliyorlar. İncelemeler yapılıyor ve düzeltmeler yine internet üzerinden müteahhitlerimize ve mimarlarımıza gönderiliyor. Çevre Bakanlığının teşvik ettiği ve Türkiye’de zannediyorum ilk olarak Melikgazi Belediyesi olarak bizim geçtiğimiz büyük güzel bir çalışma oldu. Hayırlı olsun. Dijital imar şuanda kullanılıyor, memnuniyette oldukça yüksek. Bu projenin hem Kayseri’de hem Türkiye’de yaygınlaştırılması için örnek olan bir çalışmaya imza atmış olduk” dedi.

Dijital imarın diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini söyleyen Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ise, “Melikgazi Belediyesi’nde bu yıldan itibaren dijital imar dönemi başlamıştı. Bizde Bu sürecin takipçisi olduk. Üyelerimizden olumlu dönüşler alıyoruz. Zaman kaybını ve kağıt israfını önlediğini söylüyorlar. Diğer belediyelerinde bu sürece başlaması lazım. Bu çalışma için Mustafa Başkanıma ve ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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