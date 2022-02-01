Melikgazi'de çok amaçlı pazar yeri yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, üstü kapalı pazar yerlerine yeni bir anlayış getirerek tamamen çok amaçlı ve büyük ölçekli kapalı pazar yeri inşa edeceklerini söyledi.

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  • 01.02.2022 11:40
  • Güncelleme: 01.02.2022 12:12
Melikgazi'de çok amaçlı pazar yeri yapılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, üstü kapalı pazar yerlerine yeni bir anlayış getirerek tamamen çok amaçlı ve büyük ölçekli kapalı pazar yeri inşa edeceklerini söyledi.

Günlük taze ürünlerin yer alacağı meyve, sebze, et, balık ve diğer gıdaların yer alacağı bu pazaryerinin bir bakıma toplumun sosyal mekânı haline geleceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Organik gıda satışının yapılacağı ve her türlü gıda satışına imkan veren bu yerlerde ayrıca antika eşyalar, sanat eserleri, el işi ürünleri satışı olacaktır. Sahaflar, çiçekçilerden baharatçıya, restoranlara kadar birçok mekan olacak. Alış-verişe gelenler için kafeler, oturma ve sohbet mekânları bulunacak. Sadece alış veriş mekânı değil vatandaşların dinlenme ve sohbet edebilecekleri bu kapalı pazaryerleri yerel ticaretin gelişimine ve güçlenmesine de vesile olacaktır. Bu proje sadece o bölgede değil Kayseri’ye de renk verecek bir proje olacak inşallah. Farklı değişik bir pazar yerini Melikgazi’mize kazandırmış olacağız" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, alış verişi zevkli hale getirecek olan çok amaçlı ve büyük ölçekli kapalı pazar yerleri için proje çalışmasının başlatıldığını ve Türkiye’ye örnek olacağını sözlerine ekledi.

İHA

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