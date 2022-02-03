Melikgazi'de camiler gül suyu ile temizlendi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kandil gecelerinde vatandaşların daha temiz ve ferah bir ortamda ibadet yapmalarını sağlamak amacıyla ilçedeki camileri gül suyu ile temizlediklerini söyledi.

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  • 03.02.2022 17:48
  • Güncelleme: 03.02.2022 20:49
Melikgazi'de camiler gül suyu ile temizlendi
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kandil gecelerinde vatandaşların daha temiz ve ferah bir ortamda ibadet yapmalarını sağlamak amacıyla ilçedeki camileri gül suyu ile temizlediklerini söyledi.

Dini ve özel günlerde gül suyu ile camileri temizlediklerini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Yıl boyunca düzenli periyotlarla camilerimizde temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Bugün de özellikle kandil olduğu için vatandaşlarımız daha temiz, ferah namaz kılsınlar diye camilerimizi temizliyoruz. Regaip Kandili için vatandaşların ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini amaçlıyoruz. Camilerin temiz olması ve güzel kokması için gül suyuyla dezenfekte ettik, temizledik. Bütün bu temizlik işleri bittikten sonra gül suyuyla dezenfekte edildi. Hemşerilerimizden de temizlik konusunda duyarlı olmalarını ve camilerimizi temiz tutmaya özen göstermelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

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İHA

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