Melikgazi'de bir park daha hizmete açılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka Türk siyasetin önemli ismi Muhsin Yazıcıoğlu adını verdiklerini ve yeni yapılan parkın açılışına bütün vatandaşların davetli olduğunu söyledi.

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  • 24.03.2022 14:56
  • Güncelleme: 24.03.2022 15:48
Melikgazi'de bir park daha hizmete açılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parka Türk siyasetin önemli ismi Muhsin Yazıcıoğlu adını verdiklerini ve yeni yapılan parkın açılışına bütün vatandaşların davetli olduğunu söyledi.

Kazım Karabekir Mahallesi kentsel dönüşüm alanında inşa edilen Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ile bölgenin sosyal yaşamına renk katacağını beliren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Muhsin Yazıcıoğlu ismini verdiğimiz parkı açılışını 25 Mart 2022 Cuma günü saat 13.30 da yapılacak olup düzenlenecek törene halkımız davetlidir. Bir park yanında taşıdığı isim ile anlam taşıyan ve Türkiye sevdalısı siyasetçimizin gelecek kuşaklara hatırlanmasına vesile olacak parkımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nın merhum Yazıcıoğlu’nun vefatının 13. yılında hizmete açılmasının ayrı bir anlam taşıdığını sözlerine ekledi.

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İHA

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