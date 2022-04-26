Melikgazi'de arıcılık kursu başlıyor

Melikgazi Belediyesi, arı yetiştiren ve yetiştirmek isteyen vatandaşlara yönelik Arıcılık Kursu başlatıyor.

PAYLAŞ
  • 26.04.2022 14:24
  • Güncelleme: 26.04.2022 14:57
Melikgazi'de arıcılık kursu başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, arı yetiştiren ve yetiştirmek isteyen vatandaşlara yönelik Arıcılık Kursu başlatıyor.

Şirintepe Sosyal Tesisleri’nde Perşembe ve Cuma günleri 17.30’da düzenlenecek Arıcılık Kursu hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Günümüzde yoğun ilgi gören mesleklerden biri olarak karşımıza çıkan Arıcılık Kursu ile vatandaşlarımız için kolay iş ve kazanç imkânı sağlamayı amaçlamaktayız. Kursumuza katılmak isteyenleri bekleriz. Arıcılık, yoğun ilgi görmesi ve toprağa bağımlı olmaması nedeniyle başlangıç için fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadan herkes tarafından yapılabilen tarımsal bir faaliyettir. Arıcılık mesleğinin gelişmesine ve teşvik edilmesine katkı sağlamak istiyoruz. İlçemizde tarım ve hayvancılığı özendiren çalışmalar yapıyor, çiftçilerimize tohumlar dağıtıyoruz. Arıcılık kursunda kursiyerlere 72 saat eğitim ile MEB onaylı sertifika da verilecektir. Kurs boyunca Türkiye’de arıcılık, teknik arıcılık için gerekli koşullar, önemli nektar ve polen kaynakları, arı ürünleri, bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehiri, koloni yönetimi, bal arısı hastalık ve zararlıları, bal arısı kolonilerinde stres faktörleri ve alınabilecek önlemler gibi konularda bilgi verilecek. Kurstan vatandaşlarımız ücretsiz yararlanabilecek. Bilgi için 2521681 nolu numarayı arayabilirsiniz. Kısa bir sürede çok şey vermeye çalışacağız” dedi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın'dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Yalçın'dan Kadir Gecesi mesajı

Büyüksimitci: 'Savaş başta enerji başta olmak üzere ülkemizi etkiliyor'

Büyüksimitci: 'Savaş başta enerji başta olmak üzere ülkemizi etkiliyor'

Göz tedavisinde yeni yöntem

Göz tedavisinde yeni yöntem

Büyükkılıç: 'Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin kıymetini bilelim'

Büyükkılıç: 'Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin kıymetini bilelim'

Büyükşehir, 115 bin kitap ile kitapseverlere hizmet veriyor

Büyükşehir, 115 bin kitap ile kitapseverlere hizmet veriyor

Özhaseki: 'Hacılar bizim gözbebeğimiz'

Özhaseki: 'Hacılar bizim gözbebeğimiz'

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu taşıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu taşıyoruz'

ERÜ'de 'Başhekimlik Devir Teslimi' yapıldı

ERÜ'de 'Başhekimlik Devir Teslimi' yapıldı

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar, üniversite öğrencileriyle Vuslat Ormanına fidan dikti

Başkan Çolakbayrakdar, üniversite öğrencileriyle Vuslat Ormanına fidan dikti

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: 'Kayseri'deki çiftçiye 18 yılda 2 milyar TL destek sağlandı'

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin: 'Kayseri'deki çiftçiye 18 yılda 2 milyar TL destek sağlandı'

Beyazşehir 'de Kur'an Kursu temeli atıldı

Beyazşehir 'de Kur'an Kursu temeli atıldı

İncesu Belediyesi'nden mezarlıklarda bayram temizliği

İncesu Belediyesi’nden mezarlıklarda bayram temizliği

Kayseri'de afet bilinci artırılıyor

Kayseri'de afet bilinci artırılıyor