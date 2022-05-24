Melikgazi'de 600' e yakın metruk yapı yıkıldı

Çeşitli nedenlerle zamanla kullanılamaz hale gelerek çevredeki vatandaşlar için risk oluşturacak seviyeye gelen eski yapılarla mücadele eden Melikgazi Belediyesi, son üç yılda 600'e yakın metruk yapı yıkarak büyük bir çaba ve başarı gösterdi.

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  • 24.05.2022 12:18
  • Güncelleme: 24.05.2022 13:39
Melikgazi'de 600' e yakın metruk yapı yıkıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çeşitli nedenlerle zamanla kullanılamaz hale gelerek çevredeki vatandaşlar için risk oluşturacak seviyeye gelen eski yapılarla mücadele eden Melikgazi Belediyesi, son üç yılda 600’e yakın metruk yapı yıkarak büyük bir çaba ve başarı gösterdi.

Metruk yapıların çok ciddi bir sorun olduğunu ve bu yönde ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde çok fazla gecekondu ve metruk yapı var. Çarpık yapılaşmayı Melikgazi’de sorun olmaktan çıkarmak için çalışıyoruz. Bunlarla ilgili yasal süreç biter bitmez bu işlemleri yapıyoruz. Şu anda 3 yıl içerisinde Melikgazi’de toplam 600’e yakın metruk yapıları yasal süreci tamamlayıp yıkıyoruz. Yapıların çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve buralar zararlı alışkanlıkları bulunan kişilerin mekanı haline gelmesiyle risk oluşturuyor. Dolayısıyla yıkımlarla bu mahallelerimiz nefes alıyor daha güzel bir hale geliyor. Aynı zamanda yıkılan alanlarda park, sosyal tesis veya okul yerlerini imarına göre önünü açmış oluyoruz. Sadece bugün ve yarın yıkayacağımız 13 tane metruk yapı var, onları temizleyeceğiz. Dün 3 tane de Esentepe’de yine metruk yapılar yıkıldı. Dolayısıyla hemen hemen her gün birkaç tane eski metruk yapıları yıkıp ilçemizi, güzelleştiriyoruz. Kimseyi mağdur etmeden, memnun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ekip arkadaşlarıma emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

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İHA

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