Melikgazi’de 210 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi

Ailelere gıda paketlerini dağıtan Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, glüten hassasiyeti nedeniyle çölyak hastası olan vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi. Desteklerinin devam edeceğini de vurgulayan Palancıoğlu, "Toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretiyoruz. Çölyak hastalığı hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi gerektiriyor. Çölyaklı olan bireylerimizi yok saymıyoruz ve destekte bulunuyoruz. Her markette bulunmayan ve fiyatı yüksek olan bu ürünleri temin ederek sosyal belediyecilik projesi kapsamında bizde kaydı olan ailelerimize ulaştırıyoruz. Glütensiz gıda ürünlerinin yer aldığı destek paketlerini ilçemizdeki çölyak hastalarına ulaştırılmaya devam ediyoruz. Cenabı Allah kimseye sağlık sorunu vermesin. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise çölyak hastalarına her zaman yardımcı olduğu için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.