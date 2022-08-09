Melikgazi'de 'salça günleri' başlıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazili vatandaşları 19 Ağustos'ta başlayacak olan 'Salça Günleri'ne davet ederek, hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların randevu alması gerektiğini hatırlattı.

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  • 09.08.2022 12:15
  • Güncelleme: 09.08.2022 12:44
Melikgazi'de 'salça günleri' başlıyor
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazili vatandaşları 19 Ağustos’ta başlayacak olan ’Salça Günleri’ne davet ederek, hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların randevu alması gerektiğini hatırlattı.

Mahalle aralarında çevre kirliliğinin ve şikâyetlerin engellenmesi adına Melikgazi Belediyesi’nin belirlediği alanlarda salça kaynatılmasını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Melikgazi de salça günleri başlıyor. Yıllardır düzenlemiş olduğumuz ve Melikgazi’de iki farklı noktada hayata geçirdiğimiz Salça Günlerinin ilki Belsin Kocatepe’de 19-28 Ağustos günleri, ikincisi ise 30 Ağustos- 09 Eylül tarihlerinde Mimarsinan Evliyalar Parkında yapılacak. Sizlerden ricamız bina altlarında lütfen salça kaynatıp dumandan, isten, kokusundan vatandaşlarımızı rahatsız etmeyelim. Belediye olarak biz her türlü hizmeti sağlıyoruz. Salça günlerinde salçalarınızı belediyemizin tüm imkanlarından yararlanarak rahatça kaynatın. Burada birlik, beraberlik ve huzur tesis ediliyor. 7-24 hizmet verdiğimiz güzel bir organizasyon oluyor. Geçtiğimiz sene tam 1000 aile bu hizmetimizden istifade etti. Dolayısıyla sizleri Salça Günlerimize bekliyoruz. Domates satışımızdan, tuzuna, odununa, kazanına kadar her türlü ihtiyaçları karşılıyoruz. Bu hizmetten yararlanmak için hafta içi mesai saatlerinde 05013872522 nolu telefondan rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Lütfen randevu almayı unutmayın" dedi.

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İHA

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