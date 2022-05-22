Melikgazi'de 'Hikayeleriyle Bir Ömürlük Şarkılar' programına yoğun ilgi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, müzik, sohbet ve eşsiz hikâyelerle dolu bir ’Türk Sanat Müziği’ gecesi düzenlediklerini belirterek programa katılan herkesin bir ömürlük şarkıların hikâyelerini öğrendiğini söyledi.

Edebiyat dünyasının usta ismi Hayati İnanç ile sohbet, muhabbet ve müzik dolu bir gece düzenlediklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Kayseri’miz sosyal ve kültürel faaliyetler yönünden zengin bir şehir. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak birçok sosyal ve kültürel etkinliği sizlere buluşturuyoruz. Bir yandan teknik hizmetlerimiz devam ederken hemşehrilerimizin ruhuna hitap edecek programlara da imza atıyoruz. 3 büyük üstat ile ’Ömürlük Şarkılar’ adı altında güzel bir program gerçekleştirdik. Şair-Yazar Prof. Dr. Ömür Ceylan her şarkının hikâyesini anlatırken, Edebiyatçı-Yazar Hayati İnanç şarkıların güftesini okudu, Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Yıldırım Bekçi ise şarkıları o muhteşem sesi ile seslendirdi. Programımıza büyük bir ilgi vardı. Etkinliğimize katılan tüm Türk Sanat Musikisi severlere teşekkür ederim. Ayrıca bu güzel program için Ömür Ceylan Bey’e Hayati İnanç Hocamıza ve Yıldırım Bekçi Beyefendiye çok teşekkür ederim” dedi.