Melikgazi'de 'Dünya Yetimler Günü' iftarı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Melikgazi Belediyesi, ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar yemeğinde ilçede yaşayan yetim çocuklar bir araya geldiklerini söyledi.

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  • 17.04.2022 14:12
  • Güncelleme: 17.04.2022 16:43
Melikgazi'de 'Dünya Yetimler Günü' iftarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Melikgazi Belediyesi, ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar yemeğinde ilçede yaşayan yetim çocuklar bir araya geldiklerini söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, programda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Ramazan bereket ve rahmet ayıdır. 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde İnsani Yardım Vakfı Kayseri Şubesi ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte düzenlediğimiz iftarda yetim evlatlarımızla buluştuk. İslam ülkelerinin teklifi ve İslam Birliği Teşkilatı’nın da desteği ile her yıl Ramazan ayının 15. günü ’Dünya Yetimler Günü’ olarak kutlanıyor. Biz bir yetim peygamberin ümmetiyiz. Bizim inancımızda yetimin ayrı bir yeri var. Hep birlikte yetimlere birer anne kucağı olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu çocukları sahiplenmek ve onların geleceğini aydınlatmak içi çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bugün sizlerle birlikte iftarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yetim gülerse, dünya güler. Dünya da yaşayan tüm toplumlar sofralarını yani; ekmeğini, gönlünü, sevgisini, muhabbetini paylaşırsa gerçek anlamda huzura ermiş olur. Bugün burada sizlerle birlikte aynı sofrayı paylaşmaktan çok mutlu oldum. Allah oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin. Bizlere emanet yavrularımızın daima yanlarındayız" dedi.

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İHA

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