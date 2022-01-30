Melikgazi'de 'Adli Kalem İşleri' meslek edindirme kurs kayıtları başladı

Melikgazi Belediyesi, MELMEK kursları çerçevesinde Melikgazi Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenecek olan Adli Kalem İşleri kursu açacak.

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  • 30.01.2022 12:18
  • Güncelleme: 30.01.2022 13:28
Melikgazi'de 'Adli Kalem İşleri' meslek edindirme kurs kayıtları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, MELMEK kursları çerçevesinde Melikgazi Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlenecek olan Adli Kalem İşleri kursu açacak.

Kursiyerlere 3 ay süresince 80 saat boyunca teorik ve uygulamalı eğitim verileceğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Adli Kalem İşleri kursu ile kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Kursu başarı ile tamamlayanların hukuk sistemimizde görev alabilmelerini amaçlıyoruz. Kamu yanında özel hukuk bürolarında kalifiyeli eleman olarak iş imkanı da bulabilirler. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan kurslarımıza katılmak isteyenlerin Melikgazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüne başvurmaları gerekmektedir” dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Adli Kalem İşleri kursu ile bir bakıma hukuk sistemine ve adliye işlerine ayrıca istihdama katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

İHA

Kayseri Gündem
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