Melikgazi Belediyesi toplu temizlik çalışmalarına devam ediyor

Daha temiz bir çevre için çalışan Melikgazi Belediyesi, Hisarcık ve Kıranardı mahallelerinde tüm ekiple beraber toplu temizlik çalışması yaptı.

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  • 09.08.2022 15:34
  • Güncelleme: 09.08.2022 15:51
Melikgazi Belediyesi toplu temizlik çalışmalarına devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Daha temiz bir çevre için çalışan Melikgazi Belediyesi, Hisarcık ve Kıranardı mahallelerinde tüm ekiple beraber toplu temizlik çalışması yaptı.

Temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürdüklerini ve buna yönelik çalışmaları artırdıklarını söyleyen, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye işçisinin beraber gerçekleştirdiği toplu temizlik ile sokaklar temizleniyor. Ekiplerimiz kepçe, kamyon, büyük ve küçük süpürge, konteyner yıkama aracı, çöp aracı ve ilaçlama araçlarıyla çalışarak mahalle temizliğini gerçekleştirdiler. Toplu temizlik çalışması ile mahalleleri köşe bucak temizliyoruz. Vatandaşlara hijyenik yaşam alanları sunmayı amaçlıyoruz. Belirlenen program dahilinde çöp konteyner’ları, yol ve kaldırım kenarındaki yabani otlar, boş arsalar, cadde ve sokakların temizliği yapılarak dezenfekte ediliyor. Daha temiz bir Melikgazi için tüm belediye ekibi iş başında çalışıyor. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

Toplu temizlik çalışması ile mahallesinin tertemiz olduğunu söyleyen Hisarcık Mahalle Muhtarı Nazım Söğüt de, “Melikgazi Belediyesi mahallemizde toplu temizlik çalışması başlattı. Mahallemizde düzenli olarak temizlik çalışmaları yapılıyor ancak bugün köşe bucak toplu halde temizlik yapıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na ve bütün personellerine teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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