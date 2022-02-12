Melikgazi Belediyesi Teknofest projeleri için stand açtı

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'te tanıtmak üzere gençlerin projelerini bekleyen Melikgazi Belediyesi, AVM'lere bilgilendirme standı açtı.

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  • 12.02.2022 14:15
  • Güncelleme: 12.02.2022 17:39
Melikgazi Belediyesi Teknofest projeleri için stand açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest’te tanıtmak üzere gençlerin projelerini bekleyen Melikgazi Belediyesi, AVM’lere bilgilendirme standı açtı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlere hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini vurgulayarak, “Teknolojide farkındalık oluşturmayı ve Türkiye’nin yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çok önemli bir festival. Gençler için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek olan Teknoloji Festivali’ne tüm gençlerimizin projelerini almak için AVM’lere bilgilendirme standı açtık. Ortaokul, lise veya üniversite öğrencilerimiz, projelerini melikgazi.bel.tr/teknofest adresinden online olarak da yapabilir. Haydi gençler, başlattığımız teknoloji projeleri seferberliğine sizde katılın. Bu destek programı kapsamında sadece Teknofest’e katılmayı hedefleyen projeler desteklenecek. Proje desteği için başvurular en geç 18.02.2022 tarihi, saat 17.00’ye kadar yapılacaktır. Gençlerimizi bekliyoruz” dedi.

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İHA

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