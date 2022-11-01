Melikgazi Belediyesi'nin 17 adet dairesi ihale ile satılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan 17 dairenin açık teklif usulüyle satılacağını söyledi.

9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 15.00’te Belediye Tiyatro Salonunda yapılacak ihale hakkında bilgi veren Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan dairelerimiz için de yakın zaman önce satışa çıkıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak çoğu belediyeye referans olan ve başarılı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kazım Karabekir ve Talas-Mevlana Mahallesi’nde bulunan dairelerimiz düzenlediğimiz ihale ile yeni sahiplerini bulacak. Katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı ihalemize bekleriz. İnşallah ihalemizden aldıkları evlerinde hemen hiç beklemeden oturabilecekler. Dairelerimizin 15 tanesi Kazım Karabekir 2 tanesi de Talas Mevlana Mahallesi’nde bulunuyor. 3+1 ve 2+1 olan dairelerimiz konforlu ve lüks olarak inşa edildi. Çevre düzenlemesi, yaya yolu ve otopark alanları bulunan konutlarımızda çocuklarımız için oyun parkları mevcuttur. Gelişmeye açık olan mahallelerimizde vatandaşlarımızın rahatı için hizmetlerimiz devam edecek. İhaleden elde edeceğimiz kazanç ile Melikgazi’ye yatırımlar için gelir sağlanacak" dedi.