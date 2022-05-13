Melikgazi Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk 'dijital imar'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin bir ilke daha imza atarak mimar ve müteahhtilerin belediyeye gelmeden internet üzerinden mimari projelerini teslim edecekleri dijital imar döneminin başladığını duyurdu.

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  • 13.05.2022 11:22
  • Güncelleme: 13.05.2022 12:21
Melikgazi Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk 'dijital imar'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi’nin bir ilke daha imza atarak mimar ve müteahhtilerin belediyeye gelmeden internet üzerinden mimari projelerini teslim edecekleri dijital imar döneminin başladığını duyurdu.

İmar Müdürlüğünü ziyaret ederek mesai arkadaşlarına bu güzel çalışma için teşekkür eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “600 bin nüfuslu bir ilçeye hizmet ediyoruz. Bu çerçevede artık bürodan, evden tatilden dahi mimar ve mühendislerin, yapı denetim şirketlerinin projeleri ile ilgili illa Kayseri’de olmaları da şart değil. Mimari projelerini artık internet ortamından sunacaklar. Artık firmalarımız tüm projelerini tek tıkla belediyemize iletebilecekler. Bütün alt yapımızı arkadaşlarımız pandemi döneminde çalıştı ve tamamladı. Böylece hem zamansal hem de ekonomik bir kazanım elde edilecek. İlklerin Belediyesi Melikgazi’mize de bu yakışırdı. Her proje için belediyemize getirilen ozalit baskılara gerek kalmadan dijital ortamdan yollayacaklar. Artık belediyemize gelmeden ofisten internet ortamından müdürlüğümüze yollayacaklar. Böylece hem zamandan hem ekonomiden tasarruf edeceğiz. Böylece bakanlıkların bunları arşivlemesi de dijital olarak daha kolay olacak. Yakında Türkiye Belediyeler Birliği ile tanıtımını yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.

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İHA

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