Melikgazi Belediyesi'nden kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 1 blok 36 daire 2 dükkn ve 1 blok 40 daire 2 dükkn için ihale yapılacağını söyledi. hale 23 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak.

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  • 20.02.2022 14:40
  • Güncelleme: 20.02.2022 16:54
Melikgazi Belediyesi'nden kat karşılığı konut ve dükkan ihalesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 1 blok 36 daire 2 dükkân ve 1 blok 40 daire 2 dükkân için ihale yapılacağını söyledi. hale 23 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak.

Melikgazi Belediyesi olarak Yıldırım Beyazı Mahallesi’nin cazibe merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm projeleri kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde kat karşılığı konut ve dükkân ihalemizi 23 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da düzenleyeceğiz. 1 blok 36 daire 2 dükkânın ihalesi saat 10.00’da, 1 blok 40 daire 2 dükkânın ihalesi ise saat 11.00’de yapılacak. Belediyemiz hizmet binasındaki Encümen Salonu’nda yapılacak olan ihalemizin şartnamesiyle ilgili detaylı bilgilerine www.melikgazi.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Yıldırım Beyazıt kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile yeşil alanlarıyla, sosyal tesisleriyle herkesin hayalini kurduğu bir yaşam yeri olacak. İlçemizin daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biri. İhalemize katılmak isteyen müteahhit firmalarımızı bekleriz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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