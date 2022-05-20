Melikgazi Belediyesi'nde hafta sonu vezneler açık

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mayıs Salı günü sona erecek emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisi 2022 yılı ilk taksit ödemeleri için hafta sonu veznelerin açık olacağını hatırlattı.

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  • 20.05.2022 16:03
  • Güncelleme: 20.05.2022 16:09
Melikgazi Belediyesi'nde hafta sonu vezneler açık
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mayıs Salı günü sona erecek emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisi 2022 yılı ilk taksit ödemeleri için hafta sonu veznelerin açık olacağını hatırlattı.

Vergi mükelleflerinin ödemelerini belediyeye gelmeden belediyenin web sitesinden de kolaylıkla yapabileceklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri 1. taksit ödemeleri için son ödeme tarihi; 31.05.2022 Salı günüdür. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ilk taksit ödemeleri bu tarihe kadar gerçekleştirmeyen mükellefler, bu tarihten sonra ödenecek emlak vergileri ve işyerlerine ait çevre temizlik vergilerine kanunda belirtildiği oranda gecikme faizi ödemek mecburiyetinde kalacaklardır. Belediyemizin hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır. Emlak ve vergi gelirlerinden elde edilen kaynak ilçemize hizmet olarak yansımaktadır. Vatandaşların vergi ödemelerinde zorluk yaşamamaları nedeniyle Cumartesi ve Pazar günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında veznelerimiz hizmet verecek” dedi.

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İHA

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