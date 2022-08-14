Melikgazi Belediyesi her hafta farklı filmlerle sinemaseverleri açık hava film günlerinde buluşturuyor

Melikgazi Belediyesi, her hafta farklı bir film ile sinemaseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu hafta da TOKİ Demokrasi Mahallesi’ndeki park alanında ’Yukarı Bak’ (Up) filmi seyirciler ile buluştu.

Genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeden bir araya gelerek eğlenceli vakit geçiren vatandaşları bir arada görmekten mutlu olduklarını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “TOKİ Demokrasi Mahallesi’nde vatandaşların aileleri ve arkadaşları ile güzel vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen Açık Hava Filmi’nde çok beğenilen bir film olan ‘Yukarı Bak’ gösterimdeydi. Vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yeni bir aktivite imkânı sunuyoruz. Parklarımızda açık hava sinemaları düzenleyerek onlarca vatandaşımızı bir araya getirerek parkları şenlik alanı yapıyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın memnuniyetini dinleyip onların isteklerine kulak veriyoruz. Geçtiğimiz haftalarda da farklı mekanlarda açık hava film günleri düzenlemiştik. Çok rağbet gördüğü için farklı mahallelerde devam ettirerek tüm vatandaşlarımızın bu etkinlikten faydalanmasını istiyoruz. Devamını da getireceğiz inşallah. Açık hava film günlerine katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan daha nice etkinlerde bir araya geleceğiz inşallah. Haftaya da Barış Pınarı Etkinlik Parkımızda eğlenceli animasyon filmi ‘Alvin ve Sincaplar’ gösterimde olacak. Herkesi bekleriz” dedi.