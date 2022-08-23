Melikgazi Belediyesi Diyabetli Çocuklara Sensörlü Şeker Ölçüm Cihazı Dağıttı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Kaymakamlığı ile Tip 1 Diyabet hastalarının kan şekerini kontrol altında tutmak ve şeker düzeylerini ölçmek için çocuklara ücretsiz sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıttıklarını söyledi.

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  • 23.08.2022 12:17
  • Güncelleme: 23.08.2022 12:26
Melikgazi Belediyesi Diyabetli Çocuklara Sensörlü Şeker Ölçüm Cihazı Dağıttı
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Melikgazi Kaymakamlığı ile Tip 1 Diyabet hastalarının kan şekerini kontrol altında tutmak ve şeker düzeylerini ölçmek için çocuklara ücretsiz sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıttıklarını söyledi.

Şeker hastalığı ile mücadele eden çocukların kan şekerlerini kontrol altında tutmaları ve sürekli şeker ölçmeleri için cihazı düzenli kullanmaları gerektiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Tip 1 Diyabet hastası çocuklarımızın yüzünü güldürelim diye böyle bir organizasyon düzenledik. Çocuklarımız müzik eşliğinde hem eğlendiler hem de maskotlarla birlikte oynadılar. Çocuklarımızı böyle mutlu görünce bizlerin de yüzü güldü. Her ay bir kurumumuz çocuklarımızın bu ihtiyacına destek veriyor. Biz de bu çalışmada tuzumuz olsun dedik ve destek vermek istedik. Çocuklarımızı çok seviyorum. Allah daha büyük bir hastalık vermesin, gelecekleri aydınlık olsun inşallah. Çocuklarımızın geleceği ne kadar güzel olursa geleceğimiz de o kadar parlak olur. Evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm hastalarımıza şifalar diliyorum.” dedi. Çocukların gündelik hayatta yaşadığı sıkıntıyı atlatabilmek adına çok önemli bir proje olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, “Tip 1 Diyabet zor bir hastalık ama bunun yönetimi yapıldığı takdirde çok büyük sıkıntılar yaşanmayacaktır. Erişkinlerimizi bu kadar yormasa da çocuklarımızı yoran ve üzen bir hastalık. Evlatlarımız gece uykularından uyanmak zorunda kalmayacaklar. Ölçüm cihazı ile ölçüm yapılarak bu sıkıntı bir nebze hafiflemiş olacak. Destek veren başta kıymetli Mustafa Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

“Çocuklarımız gece uykusuz kalmasın, ailelerimiz çocukların parmağına iğne batırmak zorunda kalmasın” diyen Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ise; “Tip 1 Diyabet hastası çocuklarımıza ölçüm cihazlarını verdik. Sağ olsun Melikgazi Belediye Başkanımız bu güzel projeye destek verdi. Çocuklarımızın ihtiyacını karşılayıp duyarlılık gösterdiği için başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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