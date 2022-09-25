Melikgazi Belediyesi 4 mahalle için kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyor

Melikgazi'de her alanda olduğu gibi kentsel dönüşümdeki hızı ve kalitesiyle de referans olmaya devam eden Melikgazi Belediyesi Anbar, Battalgazi, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallesi gibi 4 mahallede yeni dönem Kentsel Dönüşüm Projeleri'nin startını veriyor.

PAYLAŞ
  • 25.09.2022 11:06
  • Güncelleme: 25.09.2022 11:53
Melikgazi Belediyesi 4 mahalle için kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi’de her alanda olduğu gibi kentsel dönüşümdeki hızı ve kalitesiyle de referans olmaya devam eden Melikgazi Belediyesi Anbar, Battalgazi, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallesi gibi 4 mahallede yeni dönem Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin startını veriyor.

Melikgazi Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan en geniş olanın Kentsel Dönüşüm projeleri olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “İlçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Ekip arkadaşlarımıza başarılı çalışmaları için teşekkür ederim. Şimdi 2. Etap çalışmalarımızda son noktaya geldik. Bu sene ilk defa başladığımız Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm çalışmalarımızda henüz 5 ay olmasına rağmen 6 bloğun inşaatının nerdeyse kabası bitmek üzere. Vatandaşlarımızın buradan memnuniyeti olduğu için kendilerinden talep geldi. Böylece Yıldırım Beyazıt ikinci etap çalışmasını inşallah başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yaparak ihale aşamalarını tamamladıktan sonra vatandaşlarımıza duyuracağız. İkincisi ise Anbar ikinci etap çalışmalarımız başlıyor, hayırlı olsun. Kazım Karabekir Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından bir tanesi. Yaklaşık 2000 daire ve 120 dükkândan oluşan projemiz bu yıl itibariyle tamamlanmış oluyor. Memnuniyet de oldukça yüksek. Böylece 2. Etap çalışması da başladı. Plan proje aşaması başladı. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve Çevre Bakanımızın onayı ile 2023 yılı içinde Kazım Karabekir ikinci etap çalışmalarına başlamış olacağız” dedi. Kentsel Dönüşüm çalışmalarına en çok ihtiyaç olan yerlerden birinin Battalgazi Mahallesi olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi;

"Burada 2 farklı yerde kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar çerçevesinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. 2 blok için karar aldık onun içinde ihale hazırlıkları başladı. Dolayısıyla tam 4 mahallemizde yoğun bir kentsel dönüşüm çalışmalarımızın startını veriyoruz. İnşallah 2023 yılının ilkbahar mevsiminde bu inşaatlarla ilgili temel atma aşamasına geleceğiz. Hayırlı olmasını dilerim. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin.”

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bez bebek satmak için 4 dil öğrendiler

Bez bebek satmak için 4 dil öğrendiler

Melikgazi Belediyesi, 'iklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini' imzaladı

Melikgazi Belediyesi, 'iklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini' imzaladı

Helezon makinesine eli sıkışan çocuk kurtarıldı

Helezon makinesine eli sıkışan çocuk kurtarıldı

Melikgazi Belediyesi 4 mahalle için kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyor

Melikgazi Belediyesi 4 mahalle için kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyor

Kültepe Ziyaretçi Merkezi hayata geçiyor

Kültepe Ziyaretçi Merkezi hayata geçiyor

SON DAKİKA… Kayseri'ye şehit ateşi düştü

SON DAKİKA… Kayseri’ye şehit ateşi düştü

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

6
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes'te Uluslararası Dağ Bisikleti heyecanı yaşandı

Erciyes'te Uluslararası Dağ Bisikleti heyecanı yaşandı

Vatandaşa yardım ederken şehit oldu

Vatandaşa yardım ederken şehit oldu

DAHA FAZLA
'İklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi' imzalandı.

‘İklim ve Enerji Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ imzalandı.

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Palamut fırtınası Kayseri'de de esiyor

Palamut fırtınası Kayseri'de de esiyor

Malatya- Kayseri Karayolu'nda feci kaza

Malatya- Kayseri Karayolu’nda feci kaza

Odun-Kömür fiyatları yüzde 100 arttı

Odun-Kömür fiyatları yüzde 100 arttı