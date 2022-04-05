Melikgazi Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı

Melikgazi Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Melikgazi Belediyesi'nin 1 yıllık faaliyetlerinin yer aldığı 2021 Faaliyet Raporu oy çokluğu ile onaylandı.

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  • 05.04.2022 10:30
  • Güncelleme: 05.04.2022 11:49
Melikgazi Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Melikgazi Belediyesi’nin 1 yıllık faaliyetlerinin yer aldığı 2021 Faaliyet Raporu oy çokluğu ile onaylandı.

Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Melikgazi halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Belediye meclisinin hizmetlerimizdeki katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim. Belediye çalışanlarımızın özverisi, vatandaşlarımızın desteğiyle birçok şeyi gerçekleştirdik. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışımızdan geçmişte nasıl söz ettirdiysek şimdi de söz ettirmeye devam edeceğiz. Bütün planlamalarımızı daha iyiyi sunmak üzerine; öngörerek, yarını düşünerek ve karşılaşabileceğimiz her şarta karşı hazırlıklı olarak yapıyoruz. 2021 yılı Melikgazi Belediyesi faaliyet raporunu onaylayan meclis üyelerimize, en önemlisi bu raporu hazırlayan belediye çalışanlarımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yine aynı hizmet aşkıyla ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Aldığımız kararların ilçemize ve Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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