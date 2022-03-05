Melikgazi Belediye TÜRŞAD'ı ağırlayacak

Erkekler 1'inci Voleybol Ligi takımlarından Melikgazi Belediye, yarın sahasında Bitlis ekibi TÜRŞAD'ı ağırlayacak.

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  • 05.03.2022 18:43
  • Güncelleme: 05.03.2022 18:43
Melikgazi Belediye TÜRŞAD'ı ağırlayacak

Erkekler 1'inci Voleybol Ligi B Grubunda yer alan Kayseri takımlarından Melikgazi Belediye, 16 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Düşme potasının 1 sıra üstünde bulunan Kayseri takımı, ikinci sırada yer alan Bitlis ekibi TÜRŞAD'ı ağırlayacak. Yarın Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabaka saat 13.00'de başlayacak. Son 3 haftaya düşme tehlikesiyle giren Melikgazi Belediye çalışmalarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
 

1ha

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