Melikgazi Belediye TÜRŞAD'ı ağırlayacak
Erkekler 1'inci Voleybol Ligi takımlarından Melikgazi Belediye, yarın sahasında Bitlis ekibi TÜRŞAD'ı ağırlayacak.
- 05.03.2022 18:43
- Güncelleme: 05.03.2022 18:43
Erkekler 1'inci Voleybol Ligi B Grubunda yer alan Kayseri takımlarından Melikgazi Belediye, 16 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Düşme potasının 1 sıra üstünde bulunan Kayseri takımı, ikinci sırada yer alan Bitlis ekibi TÜRŞAD'ı ağırlayacak. Yarın Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabaka saat 13.00'de başlayacak. Son 3 haftaya düşme tehlikesiyle giren Melikgazi Belediye çalışmalarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
1ha
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