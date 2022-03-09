Melikgazi ASM, OSB'de hizmete başladı

Melikgazi Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Melikgazi Organize Aile Sağlığı Merkezi, 10. Cadde’deki binasında hizmet vermeye başladı. Aile Sağlığı Merkezi’nden mesai saatleri içerisinde sağlık hizmeti alınabilecek.

Melikgazi Organize Aile Sağlığı Merkezi, ilk etapta iki aile hekimi ile sağlık hizmeti vermeye başladı. Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Ömer Kırmacı ve Dr. Özlem Pınar Kükükçü’yü aile hekimi olarak belirleyen sanayiciler ya da OSB’deki firmalarda çalışanlar sağlık hizmetini buradan alabilecekler.

Öte yandan, Melikgazi Aile Sağlığı Merkezi’nde Covid - 19 aşı uygulamaları da yapılıyor. Aşı için randevu alanlar Turkovac, Sinovac ya da Biontech aşısını Melikgazi Aile Sağlığı Merkezi’nde yaptırabilecek.