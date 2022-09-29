Melikgazi, 4 adet eczane yerini 10 yıllığına kiraya verdi

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan 4 adet eczane yeri açık artırma usulüyle 10 yıllığına kiraya verildi. 4 eczaneden toplamda 8 milyon 200 bin TL gelir elde edildi.

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  • 29.09.2022 12:12
  • Güncelleme: 29.09.2022 12:16
Melikgazi, 4 adet eczane yerini 10 yıllığına kiraya verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan 4 adet eczane yeri açık artırma usulüyle 10 yıllığına kiraya verildi. 4 eczaneden toplamda 8 milyon 200 bin TL gelir elde edildi.

Melikgazi Belediyesi olarak sağlık yatırımlarına önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Sakarya ve Bahçelievler Mahallesi’nde yaptığımız Aile Sağlığı Merkezlerinin hemen yanında inşa ettiğimiz 4 adet eczane yerimizi 10 yıllığına kiraya verdik. Elde edilen bu gelirler, Melikgazi ilçemize hizmet ve yatırım olarak geri dönüyor. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde farklı alanlarda hizmet ediyoruz. Bu çerçevede de özellikle Melikgazi’nin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Şehrimiz ekonomisinin canlanmasına vesile olacak ve katkı sağlayacak ihaledeki amacımız, Melikgazi’mizin hizmetlerine mali imkân ve destek sağlamaktır. Şuanda tamamlanan, yapım aşamasında olan ve proje halinde olan 10 adet aile sağlık merkezimiz ile sağlığa destek oluyoruz. Vatandaşlarımıza sağlık hizmetini nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Taşınmazlarımızı kiralayan eczacılarımıza hayırlı olmasını diliyor, bol ve bereketli kazançlar temenni ediyorum" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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