Melikgazi, 2021 yılında 2 bin 859 adet ruhsat verdi

Melikgazi Belediyesi, 2021 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 2 bin 859 adet ruhsat vererek, imarda önemli bir başarı yakaladı.

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  • 11.01.2022 13:41
  • Güncelleme: 11.01.2022 14:26
Melikgazi, 2021 yılında 2 bin 859 adet ruhsat verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi, 2021 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 2 bin 859 adet ruhsat vererek, imarda önemli bir başarı yakaladı.

Türkiye’nin en çok ruhsat veren belediyesi olacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde planlı, gerçekçi ve koordineli bir çalışma ve yatırımlar ile modern kentleşmeyi gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız projeler ve yatırımlar Melikgazi’mizi cazibe merkezi haline getiriyor. Yerli yabancı yüzlerce yatırımcı bölgemizde hem iş yapmak istiyor hem de binlerce kişi de burada yaşamak için ev yaptırıp yatırım yapıyor. 2021 yılında toplamda 2859 adet ruhsat verdik. Bu yıl ruhsat sayısı geçtiğimiz yıla göre iki kat arttı. Melikgazi planlı düzenli yapısı ve birçok ilden fazla nüfusu ile büyük bir ilçemiz. Dolayısıyla burada yaşamak isteyen, ev satın almak isteyen ve ticaret yapmak isteyen kişilerin sayısı her zaman olduğu gibi 2021 yılında da fazla çıktı. Pandemi devam etmesine rağmen gayretle çalışmalarımız devam ediyor. İmar Müdürlüğümüze ve değerli çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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