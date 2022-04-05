Melikgazi 18 ton aspir tohumunu çiftçiye dağıttı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği içinde çiftçilere 18 ton aspir tohumunu dağıttıklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 05.04.2022 14:42
  • Güncelleme: 05.04.2022 18:20
Melikgazi 18 ton aspir tohumunu çiftçiye dağıttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği içinde çiftçilere 18 ton aspir tohumunu dağıttıklarını söyledi.

Anadolu’nun verimli toprakları ile ülke ekonomisine ve çiftçilere destek sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bugün tarımla ilgili süreci herkes yakından takip ediyor. Bir ülkenin önem vermesi gereken bir kaç konu var. Ülkenin geleceği ile ilgili bunlardan en önemlisi savunma sanayidir. Şu anda Türkiye’nin savunma sanayinde yakalamış olduğu başarıyı bütün dünya takdirde izliyor. Aynı zamanlarda tarımda bir savunma sanayi kadar önemlidir. Çünkü şu anda yediğimiz gıdalar aslında insan psikolojisini ve tabiatını etkileyen en önemli etkenler. Dolayısıyla tarıma yapılacak yatırım çok önemli, çünkü sağlığı etkiliyor. Bugün özellikle endüstriyel gıdaların birçoğu maalesef insan sağlığına zarar verecek hale gelmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye’nin savunma sanayine verdiği önem kadar tarım ve hayvancılığa önem vermesi çok önemli. Sadece kendi kendimize de yeterli değil aynı zamanda da dış ülkelere de pazarlama yapmamız lazım. Kayseri’de tarım için büyük bir şansımız var. Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Mustafa Şahin Kayseri’de çok başarılı işler yapıyor. Allah razı olsun kendisinden. Bizleri de tarımla ilgili teşvik ediyor. Biz belediyemiz bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kurduk. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi korusun. Bize destek olan il müdürlüğümüze ve ziraat odamıza teşekkür ederim. Çiftçilerimiz bir talepleri olduğunda bizi bilgilendirsin. Dağıttığımız yağ bitkisi olan aspir tohumlarının hayırlı bereketli olmasını dilerim” dedi.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Sayın Mustafa Şahin ise, “Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza çiftçimizin yanında olduğu için çok teşekkür ederim. 2022 yılında Kayseri’de aspir üretiminde rekor kırmak istiyoruz. Üretimi artırdığımız gibi tüketimi ve israfı da azaltmamız lazım. Çiftçilerimize yeni tohumlarının hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İş yerinde uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı

İş yerinde uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı

Yaralı saksağan ve şahin tedavi altına alındı

Yaralı saksağan ve şahin tedavi altına alındı

Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı

Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı

İsmail Yıldırım'a CEV'den Sırbistan'da görev

İsmail Yıldırım'a CEV'den Sırbistan'da görev

Macaristan Büyükelçisinden KAYSO'ya ziyaret

Macaristan Büyükelçisinden KAYSO'ya ziyaret

Mario Gavranovic: 'Öne geçtiğimiz maçlarda skoru sonuna kadar korumayı beceremedik'

Mario Gavranovic: 'Öne geçtiğimiz maçlarda skoru sonuna kadar korumayı beceremedik'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilhisar'da traktörlerdeki eksikler denetlendi

Yeşilhisar'da traktörlerdeki eksikler denetlendi

Diyetisyen Savsa: 'İftarda çorba içtikten sonra yemeğe 10-15 dakika ara verilmeli'

Diyetisyen Savsa: “İftarda çorba içtikten sonra yemeğe 10-15 dakika ara verilmeli”

DAHA FAZLA
Kayseri'de cinayetle bağlantısı olan 7 sanığa ceza yağdı

Kayseri'de cinayetle bağlantısı olan 7 sanığa ceza yağdı

Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda KAYÜ'den derece

Üniversiteler Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda KAYÜ'den derece

Kayseri'de aranması bulunan 244 kişi yakalandı

Kayseri'de aranması bulunan 244 kişi yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu madde satışı yapan 37 kişi yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu madde satışı yapan 37 kişi yakalandı

Kayseri'de bin 867 araca ceza yazıldı

Kayseri'de bin 867 araca ceza yazıldı