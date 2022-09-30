Melih Eymen ve Hasan Çınar için destek yayını

Melih’e ve Hasan Çınar’a destek amaçlı KayseRadar’da minikler ve aileleriyle birlikte canlı yayın gerçekleştirildi.

Kayseri’de SMA Tip 2 hastası olan Melih Eymen ve Hasan Çınar Süyüm için Valilik izniyle yürütülen yardım kampanyası devam ediyor. Miniklerin yurtdışında tedavi olabilmesi için 1 milyon 825 bin dolara ihtiyaçları var. Bu miktarın Hasan Çınar için yüzde 55’i, Melih Eymen için ise yüzde 30’u toplanabildi.

KayseRadar ve RadyoRadar’da kampanyaya destek amaçlı canlı yayın programı gerçekleştirdi. Melih Eymen ve Hasan Çınar’ın ailelerin de katıldığı yayında küçük büyük demeden herkesten destek olmaları istendi.