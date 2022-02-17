Mehmet Ulus: “Önlem alınmazsa KOBİ’ler tek tek kilit vuracak”

Art arda gelen zamların esnafı derinden etkilediğini ifade eden BBP Kocasinan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ulus, bu soruna çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Ulus, adına gelen elektrik faturasını göstererek, “Artan elektrik, doğalgaz ve diğer kalemler vatandaşa ve esnafa büyük sıkıntı yaşatıyor. Ben kendi işletmemden örnek vereyim size. Geçen ay benim işletmeme 690 lira gelen fatura bu ay 4 bin 173 lira 91 kuruş olarak yansıdı. Bizim gibi küçük KOBİ’lerin bu maliyetler karşısında ayakta durma şansı yok. Bunlara önlem alınmazsa başta Kayseri’miz olmak üzere ülke genelinde işletmeler tek tek kapısına kilit vuracak. Ciddi oranda işsizlik artacak” diye konuştu.

“UYANIKLAR ARTMIŞ FİYATLARDAN İNDİRİME GİTTİ”

BBP Kocasinan İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ulus, gıda fiyatlarında Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi ile ilgili parantez açarak, “KDV indirilmesine rağmen bazı uyanıklar, fiyatlarını artırıp, artırdıkları fiyatlar üzerinden indirime gitti. Yani, bu uyanıklar KDV indirimini de kendi lehlerine çevirmeye başladılar. Cumhurbaşkanımızın iyi niyetini ve piyasayı canlandıracak adımını maalesef boşa çıkartmaya çalışıyorlar. O yüzden sıkı fiyat denetimlerin yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ulus, konuşmasına ilave yaparak, “Denetimler de yetmez, denetimler sonunda da bu indirimi fırsata çevirenlere yönelik de cezai işlem uygulanmasında fayda var. Ben bir Kayserili esnaf olarak, Ahi kültürü ile yetişmiş esnaf olarak Kayserili esnaflarımızın bu fırsatçılığa başvuracaklarını düşünmüyorum. Ama devlet olarak da mutlaka üzerimize düşeni yapmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.