Mehmet Altun Eğitim Kompleksinde okullar yükseliyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ilçe genelinde başlattığı eğitim atağıyla birlikte Talas'ın dört bir yanında okul binaları yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran Ayı içerisinde temeli atılan ve tamamlandığında önemli bir ihtiyaca karşılık verecek olan Türkan-Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulunda da yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

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  • 05.09.2022 15:15
  • Güncelleme: 05.09.2022 15:39
Mehmet Altun Eğitim Kompleksinde okullar yükseliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ilçe genelinde başlattığı eğitim atağıyla birlikte Talas’ın dört bir yanında okul binaları yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran Ayı içerisinde temeli atılan ve tamamlandığında önemli bir ihtiyaca karşılık verecek olan Türkan-Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulunda da yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

100 bin metrekarelik alan sahip olan Talas Millet Bahçesi içerisinde yer alacak bu iki okulun yanı sıra bölgeye bir ortaokul ve bir de lise kazandırılacak. Millet bahçesi çalışmalarıyla eş zamanlı olarak devam eden okul inşaatında zaman zaman incelemelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplamda 4 bin 248 metrekare kapalı alana sahip olacak eğitim kampüste öğrencilere birçok imkanın sağlanacağını söyledi. Katkılarından dolayı hayırsever işadamı Mehmet Altun ve eşine teşekkür eden Başkan Yalçın, ilçenin dört bir yanına yeni eğitim yuvaları kazandırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Çok farklı bir eğitim kompleksi

İçerisinde hem ilkokul hem anaokulunu barındıracak eğitim kampüsünün bin 33 metrekarelik anaokulu kısmında her türlü teknolojik altyapı ve donanım yer alırken 7 adet de derslik bulunacak. Okulda ayrıca beden eğitimi salonu ve yemekhanenin yanı sıra çocukların hem eğlenip hem de öğrenerek kaliteli vakit geçirecekleri peyzaj alanları da yer alacak.

5 bin 520 metrekarelik arsanın 4 bin 215 metrekarelik kısmına inşası yükselecek ilkokulda ise 24 derslik yer alacak. İçerisinde çok amaçlı salon, kütüphane, laboratuvar, yemekhane ve ek hizmet birimlerinin olacağı ilkokulun peyzaj alanları ise çocukların okul dışındaki eğitici sürece dahil olmasına imkan tanıyacak. Her türlü teknolojik imkanların yer alacağı ilkokul binası, anaokulu ile birlikte bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak.

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İHA

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Mehmet Altun Eğitim Kompleksinde okullar yükseliyor

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