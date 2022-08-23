Mehmet Akif Ersoy mahallesine yeni park yapılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne içerisinde basketbol sahasının da bulunacağı 3 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir park daha yapılıyor.

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  • 23.08.2022 12:18
  • Güncelleme: 23.08.2022 12:18
Mehmet Akif Ersoy mahallesine yeni park yapılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne içerisinde basketbol sahasının da bulunacağı 3 bin metrekare büyüklüğünde yeni bir park daha yapılıyor.

Bir yandan kentte belediye tarihinin en büyük altyapı ve sıcak asfalt yatırımlarını hayata geçiren Nevşehir Belediyesi bir yandan da mahallelerde yeni yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor. Kısa sürede birçok mahalledeki mevcut parkların yenileme çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri yeni yaptığı parklarla da park sayısını arttırıyor. Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yeni bir parkın daha yapımına başladı. 537. Sokak’ta bulunan ve 3 bin 102 metre kare büyüklüğündeki park içerisinde çocuklar için kauçuk zemin çocuk oyun grupları, mahalle sakinlerinin aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri kent mobilyaları, yürüyüş yolları ve spor kondisyon aletleri bulunacak.

Ayrıca mahalledeki gençler için basketbol sahasının da yapılacağı parka çok sayıda ağaç ve süs bitkisi de dikilecek. Parkın önümüzdeki ay tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

İHA

Kayseri Gündem
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