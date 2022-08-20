Medipol Başakşehir maçı öncesi Kayserispor'da 3 eksik

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da sakatlığından dolayı 3 futbolcu forma giyemeyecek. 

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  • 20.08.2022 12:40
  • Güncelleme: 20.08.2022 12:40
Medipol Başakşehir maçı öncesi Kayserispor'da 3 eksik

Süper Toto Süper Lig’in 3. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele yarın (Pazar) saat 19.15'te başlayacak. Mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.
KAYSERİSPOR’DA 3 EKSİK
Kritik Medipol Başakşehir maçı öncesi Kayserispor’da sakatlığı devam eden 3 oyuncu bulunuyor. Mücadelede Mame Thiam, Kemen ve Attamah forma giyemeyecek. Takımda kart cezalısı ise bulunmuyor. 
Ligde geride kalan haftalarda Kayserispor, ilk hafta Beşiktaş’a yenilirken, ikinci haftada İstanbulspor’u yenerek ilk 3 puanını aldı. Sarı kırmızılı ekip 3 puanla ligin 11’inci sırasında bulunurken rakibi M. Başakşehir ise 4 puanla 5’inci sırada yer alıyor.

1ha

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