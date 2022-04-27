Medeniyetin Burçları Derneği iftar programları devam ediyor

Özellikle Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘’120 Ülke 120 Başkan’’ temalı iftar programına ilgi büyüktü. İftara, 120 farklı ülkeden gelen ve eğitimlerine Kayseri’deki çeşitli üniversitelerde devam eden öğrencilerin Ülke Başkanlarının yanı sıra, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamındaki faaliyetler ve Ramazan ayında devam eden iftar programları ile ilgili bilgiler veren Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun şunları kaydetti:

‘’Ülkemizde misafir olarak öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili olarak Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızla birlikte Kayseri’de önemli faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda içinde bulunduğumuz Ramazan ayı boyunca yurt dışından gelen öğrencilerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayacak, birlikteliklerini pekiştirecek iftar programları düzenliyoruz. Ramazan ayının başından beri, Ramazan bereketiyle devam eden iftarlarda çoğu İslam ülkelerinden gelen Müslüman öğrencilere sıcak bir yuva atmosferi vermek en büyük amacımız. Önceki hafta Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlediğimiz ‘’120 ülke 120 Başkan’’ temalı iftarımızın yanı sıra dernek binamızda, Kuzey Afrikalı, Faslı, Suriyeli ve akademideki programlarda eğitim alan öğrencilerimiz iftarlarını yaptılar. Bu hafta da çeşitli ülke öğrencilerine yönelik iftar programları devam edecek. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile iş birliği içinde yürüttüğümüz Uluslararası Öğrenciler Akademisi faaliyetleri ile amacımız misafir öğrencilerimizin Türkiye ve Kayseri ile ilgili güzel anılar biriktirmelerine vesile olmaktır. Önümüzdeki yıllarda ülkelerinde yönetici konumuna gelecek bu öğrencilerimiz ülkeleri ve Türkiye arasında iyi ilişkiler kurulmasına vesile olacaklardır. İnşallah tüm bu faaliyetlerimiz hem ülkemiz hem de öğrenciler açısından çok güzel sonuçlar doğuracaktır’’ dedi.