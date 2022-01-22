Mecnun Otyakmaz: 'Transferde zorlanıyoruz'

Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz maçın ardından transfer konusuna değinerek, 'Devre arası transfer yapmanın çok zor olduğunu biliyorsunuz. Transferleri gerçekleştirmekte biraz zorluk çekiyoruz' dedi.

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  • 22.01.2022 18:53
  • Güncelleme: 22.01.2022 18:53
Mecnun Otyakmaz: 'Transferde zorlanıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan DG Sivasspor’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz maçın ardından transfer konusuna değinerek, “Devre arası transfer yapmanın çok zor olduğunu biliyorsunuz. Transferleri gerçekleştirmekte biraz zorluk çekiyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan Sivasspor’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Otyakmaz, “İlk yarıya bakınca buna şükrü ediyoruz ama ikinci yarı oyunumuzu gördüğümüz zaman galibiyetimizi kaçıran taraf olduğumuz için üzgünüz ama bu kadar eksiğe rağmen neticede Fenerbahçe karşısında berabere kalmakta en azından üzüntülü değil. Biliyorsunuz çok eksiğimiz vardı, çok önemli oyuncularımız yok. Bir de sakatlar kervanına sanırım Erdoğan Yeşilyurt da katıldı. Zor bir süreçteyiz. Genç arkadaşlarımızı da oynatmak istedik. Fakat geçtiğimiz haftalardaki gibi iyi bir oyun sergileyemedi Özkan. Dolayısıyla hocamızın yaptığı değişiklikler de takım dengeye ve gerçek kimliğine büründü. 2 tane de direkten dönen topumuz var, 3 net pozisyon kaçırdık. Netice itibarıyla bu eksik zamanda bu puanı almak iyidir diye düşünüyorum. Allah’tan sahamız bugün oynamaya müsaitti. Yağışlı olmayınca iyi oldu yalnız bu mevsimde 7 günde 3 maç oynuyor olmak hem sahaları hem oyuncuları çok yordu” dedi.

“Görüştüğümüz oyuncular var”

Bir basın mensubunun, “Taraftar transfer bekliyor. Bu konuda neler söylersiniz?” şeklindeki sorusuna Otyakmaz, “Araştırmalarımız devam ediyor. Tabii devre arası transfer yapmanın çok zor olduğunu biliyorsunuz. Elindeki iyi oyuncuyu kimse vermek istemez, bonservisle ancak olabilir. O da şartlarımız malum dövizin hali. Dolayısıyla bu transferleri gerçekleştirmekte biraz zorluk çekiyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımız devam ediyor. En tehlikeli 4 haftayı da geçirmiş olduk. Her ne kadar az olmakta birlikte soğuk havaya rağmen buraya gelerek takımı destekleyen sonra da alkışlayan taraftarımıza şükranlarımızı sunuyorum” yanıtını verdi.

İHA

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