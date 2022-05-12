Mecnun Otyakmaz: 'Final maçına tüm Sivaslıları davet ediyoruz'

DG Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Alanyaspor maçının ardından, 'İstanbul'daki final maçına da bütün taraftarları davet ediyoruz. İstanbul'da Sivaslıların ne kadar çok olduğunun bir şehir efsanesi olmadığını ispat etmemiz gerekiyor' dedi.

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  • 12.05.2022 00:36
  • Güncelleme: 12.05.2022 00:36
Mecnun Otyakmaz: 'Final maçına tüm Sivaslıları davet ediyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Alanyaspor maçının ardından, “İstanbul’daki final maçına da bütün taraftarları davet ediyoruz. İstanbul’da Sivaslıların ne kadar çok olduğunun bir şehir efsanesi olmadığını ispat etmemiz gerekiyor” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Alanyaspor ile sahasında karşı karşıya gelen ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak kupada finale yükselen Sivasspor’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, “Gerçekten çok zor bir maç oldu. Bir ara avantaj kaybettiğimiz dönemler oldu ama arkadaşlarımız geri dönmeyi bildiler ve finale olacak sonucu elde ettiler. Başta hocamızı ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Ayrıca taraftarımızı da tebrik etmek gerekiyor. Bugün muhteşemdiler. Zaten hatta başında biletler satışa çıkınca ilgi, alaka vardı. Ondan sonra da Sivas Valiliğimizin Minik Yiğidolar organizasyonu ve belediye başkanımızın da biletler taraftara hediye etmesi ile birlikte dolu stada oynadık. Taraftarın ne kadar önemli olduğunu, futbolun ayrılmaz bir parçası olduğunu bu maçta bir kez daha gördük. İki yıldır salgından dolay böyle bir yoğunluk olmamıştı. Özlemişiz, teşekkür ederiz geldikleri için, İstanbul’daki final maçına da bütün taraftarları davet ediyoruz. İstanbul’da Sivaslıların ne kadar çok olduğunun bir şehir efsanesi olmadığını ispat etmemiz gerekiyor. Bütün herkesi mayısta final maçımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kayserispor’u da tebrik ediyorum”

Başkan Otyakmaz, finale çıkan Kayserispor’u da tebrik ederek, “Kayserispor ile oynanacak olan final maçı Anadolu derbisi olacak. Çok değerli bir rakibimiz. Bu sene çok değerli bir takım yaptılar. Kupada da çok ciddi rakiplerle mücadele edip onları geçmeyi bildiler. Biraz da kupaya odaklanmışlardı. Ligde onlar da bizim gibi istikrarsız sonuçlar aldılar. Ama her iki takım da finali hak etti. Kayseri’yi tebrik ediyoruz, önemli rakipleri elediler. Bizim için elediklerini düşünüyoruz. Onlara da başarılar diliyoruz” dedi.

İHA

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