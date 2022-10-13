Meclis Üyeleri Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını İnceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, meclis üyeleriyle birlikte tüm Türkiye’de örnek olarak gösterilen Battalgazi, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

İlk durak olarak Battalgazi 2. etap kentsel dönüşüm alanındaki çalışmaları incelediklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Battalgazi Mahallemizde cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile birlikte 2. Etap kentsel dönüşüm çalışması başlamıştı. Şu ana kadar 146 tane gece konunun yıkım işlemi bitti. Şimdi de kalan gecekonduları yıkıyoruz. Tüm Türkiye’de örnek olarak gösterilen kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yerinde incelemek üzere Melikgazi Belediyesi Meclis üyelerimizle birlikte sahada inceleme yaptık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Meclis’te atmış olduğumuz imzalar karşılığında buralar kentsel dönüşümle yenileniyor. Özellikle Cumhurbaşkanımıza, Çevre Bakanımıza, teşekkür ediyorum. Kentsel Dönüşümle birlikte güzel bir ortam oluşuyor. Burada sosyal donatılarıyla, parkıyla okuluyla tüm diğer ihtiyaçlarıyla Battalgazi Mahallesi büyük ölçüde yenilenmiş olacak. Tam 1000 daire, 23 bloktan oluşan büyük bir kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Şu anda ihalelerimiz devam ediyor. 2 firmayla anlaştık ilk blokların yapımı başlayacak. Hayırlı olsun" dedi.

Meclis üyeleriyle Kazım Karabekir ve Yıldırım Beyazıt’ta devam eden kentsel dönüşüm projelerini de gezerek incelediklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Kazım Karabekir’de açılışını yaptığımız okulla birlikte aynı zamanda açılışa hazır sağlık ocağımız ve pazar yerimiz var. İki katlı kütüphanemiz ve İkinci Bahar evimiz var. Dolayısıyla kentsel dönüşüm adı altında sadece eski konutları yenilemiyoruz. Aynı zamanda mahallenin tamamını yenilemiş oluyoruz. Kütüphanesinden, okuluna, sağlık ocağından parkına, pazar yerine kadar birçok hizmeti bu mahallelere kavuşturuyoruz. Buralar tamamlandığında da açılışını hep birlikte yapacağız inşallah. Hayırlı olsun diyorum. Tüm Meclis üyelerimize ve mesai arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ederim" diye konuştu.