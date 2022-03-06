'Mazot olmuş 20TL. devlet veriyor 14 TL!'

Mazot, gübre ve tohum gibi masrafların artık karşılanamaz olduğunu ve bu nedenle çiftçilerin topraklarını boş bıraktığını belirten çiftçiler, “Devlet, dönüm başına 14 TL desek veriyor. Mazotun litresi olmuş 20 TL, devlet destek veriyor 14 TL.” dediler. Çiftçilerin derdini dinleyen İyi Partili Yücel de “Çiftçimiz tarlasını süremiyor, ekemiyor ve dikemiyor. Ülke genelinde böyle giderse aç kalacağız, yiyecek ve biçecek bir şey bulamayacağız.” diye tepkisini dile getirdi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, halktan gelen çağrılar üzerine ziyaretlerine devam ediyor. İyi Parti Grup Başkanvekili Yücel’i bu kez toprağını ekemeyen Cırgalan Mahallesi çiftçileri dertlerini anlatmak için çağırdı. Cırgalan Mahallesi ve çevresinde çiftçilik ile uğraşan vatandaşlar, mazot, gübre ve tohum fiyatlarından dert yandı. Tarlalarını sürüp ekemediklerini belirten çiftçiler, AKP iktidarınım tarımda uyguladığı yanlış politikalardan İYİ Parti’li Kazım Yücel’e dert yandılar.

14 LİRA OLAN DESTEK ARTIK 1 LİTRE MAZOT BİLE ETMİYOR

Çiftçiler, 2021 yılının desteklerini bu gün oldu hala alamadık. Dönümüne 14 Lira olan desteğe artık 1 litre mazot bile etmiyor ve daha biz bu desteği bile almadık. Aracı olan bir vatandaş benzinciden 1 litre mazotu kaça alıyorsa bizde aynı fiyata alıyoruz. Eskiden ara sıra veresiyede mazot alıyorduk artık o da yok. Her gün zam gelmekte.” ifadelerinde bulundular.

İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMIYORUZ,NE EKEN VAR NE DİKEN

Çiftçiler, “Tarlanın halini görüyorsunuz.Tam mevsimi tarlanın sürülüp ekime hazır hale getirmenin. Tarlalarımız bu halde ne mazot alabiliyoruz traktörle sürelim ne tohum alabiliyoruz ekelim nede gübre alabiliyoruz. Bundan önce bin TL veriyordu tohum desteği bu sene 180 Liraya düşürdü. Ben 180 liraya ne gübresi alacamda ekeceğim. Bizim ekecek biçecek gücümüz kalmadı artık. Gübre olmuş 9-10 bin lira. Mazot derseniz 20 lirayı geçti. Çiftçi çok zor durumda artık ekecek dikecek çiftçi kalmadı. Tarlalar bom boş görüyorsunuz. 100 dönüm ektiğim yere gübre alacak gücüm yok işin içinden çıkamıyoruz. Gördüğünüz bu araziler Kayseri’nin manavıydı. Şimdi buradan hale bile tek bir şey gitmiyor. Bakın etrafınıza tamda ekim dikim zamanı ne eken var ne diken tarlalar sürülmemiş bile. Buradan yeşil soğan, marul, soğan, domatesi, salatalık, biber, ıspanak ne varsa yetiştirirdik. Ama artık kendi yiyeceğimizi zor yetiştiriyoruz. Destek var diyorlar biz neden görmüyoruz verdilerde biz mi almadık.” dediler.

KAYSERİ’NİN TARIM MEMBAASINDA ÇİFTÇİMİZ ŞİKÂYETÇİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, “Şuan aslında devletimizin yapması gereken, tarlasını ekmeyenin tarlasını zorla ekme politikası uygulamalı. Buna tarımda bir reform denilmeli, kimsenin bir karış toprağı boş kalmamalı. Dünyada pandemi denildi, birde savaş çıktı, bu gerçeği artık görmeli önümüzdeki yıl için bu günden devletimizin hükümetimizin yetkililerimizin bir şeyler yapması lazım. Çiftçimize gerçekten ciddi destekler vermeli. Eğer ki bunu görmez isek çiftçilerimiz tarlalarını ekmez dikmezse sebzeyi alamayacağız.” dedi.

BÖYLE GİDERSE AÇ KALACAĞIZ

Yücel, “Sayın hükümet yetkilileri, buradan sizlere sesleniyoruz. Tarımda ekim dikim yapan kişilerin köyüne kırsala geri dönmesi için, belli metre kare ekip diken çiftçilerimizin devlet olarak sigortasını üstlenmeli, sayın belediye başkanım biz Kayseri’de gördüğümüz kadarı için çiftçilerimizin kendilerinin de ifade ettikleri gibi tarımda yeterinde destek vermiyoruz. Gübrede, mazotta bunların mutlaka yeterli düzeyde olması gerek, çiftçimiz şikâyetçi. Kayseri çiftçilerimizin söylediklerini duyun Kayserinin tarım membaası olan bölgeden sesleniyoruz. Çiftçimiz tarlasını süremiyor ekemiyor dikemiyor. Ülke genelinde böyle giderse aç kalacağız yiyecek içecek bir şey bulamayacağız.” ifadelerine yer verdi.

