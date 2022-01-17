Mazlumder genel yönetim toplantısı yapıldı

15 -16 Ocak Cumartesi ve Pazar günü Kayseri Öğretmenevi'nde yapılan toplantıya genel merkezin yanında İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Mardin illerinden GYK üyeleri ve şube başkanları katıldılar.

Ev sahipliğini Kayseri şubesinin yaptığı, genel başkan Avukat Kaya Kartal’ın yönettiği MAZLUMDER GYK toplantısının ilk günü salon toplantıları ve müzakereler şeklinde geçti. Bu çerçevede;

Ülkemizdeki sığınmacılara yönelik tehdit içeren uygulamalar

Terörün finansmanı kanunu uygulanmasında görülen hukuksuzluklar

1993'te Sivas'ta meydana gelen olaylarla ilgili cezaevinde kalan mahpusların adil yargılanma talepleri

28 Şubat 1997 postmodern darbe döneminde adaletsiz yargılamalar ile mahkum edilen mahpusların adil yargılanma talepleri

Güvenlik soruşturmalarında suçun şahsiliği ilkesine yapılan yanlış uygulamalar

28 Şubat'ın yıldönümünde yapılması düşünülen hatırlatma etkinlikleri

MAZLUMDER’in kuruluşunun 30 yılı münasebeti ile ilgili İstanbul'da genel merkezinin yaptığı etkinliklerin dışında şubelerde yapılması düşünülen etkinlikler

Mardin ve Kahramanmaraş'ta yeni temsilcilerin belirlenmesi konuları müzakere edilerek karara bağlandı.

15 Ocak Cumartesi 4 oturum şeklinde yapılan, sabah saat 10.00 da başlayan akşam saat 20.30 da sona eren salon toplantılarına 10 ilden 50 civarında delege ve şube başkanı katıldı.

Salon toplantılarının 4. ve son oturumu Kayseri sivil toplum temsilcileri ile tanışma ve istişareye ayrılmıştı. Dostluk ortamının hakim olduğu oldukça verimli geçen bu bölümde sivil toplum

temsilcileri kendilerini ve kurumlarını tanıttılar, MAZLUMDER’den beklentilerini dile getirdiler, çalışmalarında başarılar dilediler.

Bu bölümde MAZLUMDER Kayseri Şubesinin kurucularından emektar MAZLUMDER’ci Avukat Kadir Hikmet Beyazıt ve İlahiyatçı Mehmet Hüsrevoğlu’na genel başkan Kaya Kartal tarafından 30. yıl anısına plaket takdim edildi.

