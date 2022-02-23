Masa tenisi sporcularından Türkiye Şampiyonluğu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Kocaeli'nde düzenlenen Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonasında mixler kategorisinde Kayseri'yi temsilen katılan sporcular Türkiye Şampiyonu oldu.

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  • 23.02.2022 13:25
  • Güncelleme: 23.02.2022 13:25
Masa tenisi sporcularından Türkiye Şampiyonluğu

Masa Tenisi Gençler Türkiye Şampiyonası 19 – 22 Şubat 2022 tarihleri arasında Kocaeli’nde yapıldı. Şampiyonaya Kayseri’yi temsilen katılan sporculardan mixler kategorisinde Mehmet Ali Karaboğa ve Altunay Hatun Bulut Türkiye Şampiyonu olurken, Altunay Hatun Bulut tek bayanlarda Türkiye üçüncüsü oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da, Şampiyon Masa Tenisi sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

1ha

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