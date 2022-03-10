Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü

Kayseri'de Mart ayında etkisini gösteren kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.

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  • 10.03.2022 09:44
  • Güncelleme: 10.03.2022 10:45
Mart karı Kayseri'yi beyaza bürüdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Mart ayında etkisini gösteren kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamanın ardından Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırınca şehir merkezini beyaz örtü kapladı. Sabah iş yerlerine gitmek için evinden çıkan bazı vatandaşlar da önlem olarak şemsiyelerini yanlarına aldılar.

Kayseri’de uzun zamandır Mart ayında bu kadar kar yağışı olmadığını söyleyen Mehmet Demirdoğan, “Uzun zamandır Mart ayında böyle kar yağışı olmamıştı. Dün etkisini yavaş yavaş göstermişti ama bugün maşallah gördüğünüz gibi bereket yağıyor. Çok güzel oldu, ağaçlar çiçek açmadan üstünü örttü kar yağışı. Bu yağış da bize baharda güzel etki oluşturacak inşallah. Meyvelerimiz biraz daha çoğalır ve bereketlenir inşallah. Şu anda da gördüğümüz gibi Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı” dedi.

“Meteoroloji uyarmıştı”

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; beklenen kar yağışlarının kuvvetli (5-20 cm), güney ve doğu ilçelerinde (Yahyalı, Develi, Tomarza, Sarız, Pınarbaşı) yer yer yoğun (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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İHA

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