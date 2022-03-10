Mart kapıdan baktırdı Talas çalışmayı hızlandırdı

Mart ayında bastıran ani kar yağışıyla birlikte Talas Belediyesi Kış Çalışmaları ekipleri de kar küreme ve tuzlama işlerine yeniden başladı.

PAYLAŞ
  • 10.03.2022 11:33
  • Güncelleme: 10.03.2022 11:59
Mart kapıdan baktırdı Talas çalışmayı hızlandırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mart ayında bastıran ani kar yağışıyla birlikte Talas Belediyesi Kış Çalışmaları ekipleri de kar küreme ve tuzlama işlerine yeniden başladı.

Başta ilçenin yüksek kesimlerindeki kırsal mahalleler olmak üzere Talas’ın tüm yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, ulaşımının aksamaması için aralıksız olarak faaliyetlerine devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 10 tuzlama ve kürüme bıçaklı kamyon, 3 greyder, 3 büyük kepçe, 18 küçük kepçe, 4 traktör, 2 damperli kamyon ve 110 personel ile birlikte kış çalışmaları yürütülüyor.

Öte yandan Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi de sahadaki ekiplerin daha verimli ve etkin çalışma yürütmesini sağlıyor. Belediyedeki merkezden, kameralar aracılığıyla başta kırsal mahalleler olmak üzere önemli noktalar sürekli takip ediliyor ve gerektiği anda karla mücadele ekipleri o bölgeye yönlendiriliyor. Böylece zaman ve işgücü kaybının önüne geçildiği gibi ihtiyaç duyulan yerlere anında müdahale etme imkanı doğuyor.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Darp fotoğraflarını paylaşan muhtar, belediye başkanını sorumlu tuttu

Darp fotoğraflarını paylaşan muhtar, belediye başkanını sorumlu tuttu

Başkan Çolakbayrakdar, 'Gençlerimize, daha güzel kayseri ve Türkiye bırakacağız'

Başkan Çolakbayrakdar, 'Gençlerimize, daha güzel kayseri ve Türkiye bırakacağız'

Kocasinan'dan yoğun kar yağışında sokak hayvanları için yemleme çalışması

Kocasinan'dan yoğun kar yağışında sokak hayvanları için yemleme çalışması

Kayak merkezleri kar kalınlığı

Kayak merkezleri kar kalınlığı

Hırsızlık şüphelisi 8 kişi yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 8 kişi yakalandı

Sinir krizi geçirdi, evini yaktı

Sinir krizi geçirdi, evini yaktı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

6
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşadamı Gözütok: 'Kamu müteahhitlerine fesih hakkı tanınmalı'

İşadamı Gözütok: 'Kamu müteahhitlerine fesih hakkı tanınmalı'

Erciyes'te gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı

Erciyes'te gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç'a 'Başarı ve Onur Ödülü'

Başkan Büyükkılıç'a 'Başarı ve Onur Ödülü'

Kayseri'de kütüphanesiz okul yok

Kayseri'de kütüphanesiz okul yok

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak'tan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Milletvekili Ataş:' Kanun ihlal ediliyor'

Milletvekili Ataş:' Kanun ihlal ediliyor'

Erciyes KSS'de seçim heyecanı: Yunus Tarla adaylığını açıkladı

Erciyes KSS’de seçim heyecanı: Yunus Tarla adaylığını açıkladı