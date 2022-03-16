Market deposu değil, yardım isteyen şahsın evi

Kayseri’de, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’dan durumunun iyi olmadığını söyleyerek yardım talebinde bulunan kişinin evinden onlarca gıda ve temizlik malzemesi çıktı. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Yalçın, "Gerçek ihtiyaç sahiplerinin haklarını korumak bizim en başta gelen görevimizdir" dedi.

Kayseri’de, makam odasını vatandaşın ayağına taşıyan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada vatandaşlar ile yüz yüze görüşerek gelen talepleri dinliyor. Vatandaşların isteklerini tek tek not alan Yalçın, anında müdahale ederek sorunları çözüyor. Yalçın’ın şeffaf odada ki görüşmesine bugün gelen bir vatandaş maddi durumunun iyi olmadığını söyleyerek, yardım talebinde bulundu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın talimatıyla eve giden belediye yetkilileri, mutfağa girdiklerinde gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Şahsın mutfağındaki gıda ve temizlik malzemelerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bugün Şeffaf Oda’ya yardım talebinde bulunmak üzere gelen bir vatandaşımızın evindeki durum. İstismarcıları ayırt etmek ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin haklarını korumak bizim en başta gelen görevimizdir. Yardım yaparken hareket noktamız budur" dedi.