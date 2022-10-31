Mario Gavranovic 5. golünü attı

Yukatel Kayserispor'un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 5. golünü attı.

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  • 31.10.2022 08:35
  • Güncelleme: 31.10.2022 10:02
Mario Gavranovic 5. golünü attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un İsviçreli futbolcusu Mario Gavranovic, ligdeki 5. golünü attı.

Mario Gavranovic, Yukatel Kayserispor’un sahasında oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Adana Demirspor maçında da golünü attı. Maçın 67. dakikasında Miguel Cardoso’nun pasını gole çeviren Mario Gavranovic ligde 5. golüne ulaştı. İsviçreli forvet, bu sezon Giresunspor, Hatayspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Adana Demirspor’u da boş geçmedi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Mario Gavranovic 89. dakikada yerini Mustafa Pektemek’e bıraktı.

Takımın en golcü ismi olan Mario Gavranovic, 10 maçta 5 gol kaydetti.

İHA

Kayseri Gündem
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