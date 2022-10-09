Mame Thiam Ümraniyespor maçı kadrosundan çıkartıldı

Kayserispor'da Mame Thiam, Ümraniyespor müsabakası öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.

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  • 09.10.2022 14:43
  • Güncelleme: 09.10.2022 14:43
Mame Thiam Ümraniyespor maçı kadrosundan çıkartıldı

Kayserispor ligin 9’uncu haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç öncesi Senegalli futbolcu Thiam, antrenman sırasında sakatlanması nedeniyle kadrodan çıkartıldı. 

Kulüpten yapılan açıklama, “Profesyonel futbolcumuz Mame Baba Thiam, HK. Ümraniyespor müsabakası hazırlıkları kapsamında 08.10.2022 Cumartesi günü yapılan antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanmıştır” açıklamasında bulunuldu.

1ha

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