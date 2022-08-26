Mame Thiam Kur'an Kursunda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi

Kayserisporlu futbolcu Mame Thiam, Kur'an Kursları'nda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

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  • 26.08.2022 18:50
  • Güncelleme: 26.08.2022 18:50
Mame Thiam Kur'an Kursunda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki 90 bini aşkın cami ve Kur’an kursunda düzenlenen Yaz Kur'an Kursları bugün sona erdi. Yukatel Kayserispor ve Senegal Milli Takımı oyuncusu Mame Thiam ise, Kayseri’de kendisi ile buluşma hayali olan Kayserili çocuklarla Yaz Kur'an Kurslarının bitmesi nedeni ile bir araya geldi. Cuma namazı öncesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde bulunan Garipdost Camii'ne gelen Mame Thiam, burada cami imamı Mehmet Sun ve yaz Kur’an Kursu’nda eğitim gören hayranları ile bir araya geldi.
Başarı elde eden çocuklara, hayırseverler tarafından alınan hediyelerini takdim etti.  
Camiideki çocuklar da Thiam ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Garipdost Camii İmamı Mehmet Sun tarafından da, sarı kırmızılı kulübün forvet oyuncusu Mame Thiam’a, Diyanet Vakfı Yayınları’ndan Fransızca Kur’an-ı Kerim, aynı yayınevinden Fransızca Temel Dini Bilgiler kitabı ile Fransızca Kur’an-ı Kerim meali hediye edildi. Mame Thiam ise, cami imamı Mehmet Sun'a günün anısına kendi tesbihini takdim etti. Cuma namazını da burada kılan Mame Baba Thiam, camideki diğer vatandaşların ilgisi eşliğinde Kayserispor tesislerine geçti.

1ha

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