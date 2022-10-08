Maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar ekmeğe zam bekliyor

Hammaddeye göre ekmeğin ucuz olduğunu savunan fırıncı Akif Taş, zam beklediklerini belirterek artan fiyatlardan dolayı tüketicinin kendilerine tepki göstermediğini söyledi.



Temel gıda maddesi olan ekmek, yeni zam beklentisiyle gündemde. Kayseri’de şu an 200 gram somun ekmek 3 lira 50 kuruştan satılıyor. Fırıncılar ise artan un fiyatları, işçilik, enerji ve diğer giderleri gerekçe göstererek ekmek fiyatının zamlanması gerektiğini dile getiriyor.

Kentte 10 yıldır fırıncılık yapan Akif Taş, şu anki ekmek fiyatının maliyeti karşılamadığını söyledi. Devlet destekli unun torbasının 385 liraya yükseldiğini anımsatan Taş, “Pişmiş 200 gram ekmek geçen sene 2 lira 75 kuruştu, son zamlarla birlikte şu an 3 lira 50 kuruş. Ancak yine de ham maddeyle ekmek fiyatı uyuşmuyor. Ekmek ham maddeden pahalı. Un geçen sene 200 lira civarındaydı. Bu sene devlet destekli un 385 lira. Normal unun torbası ise 540-550 lira arasında. Yani bizim iyi ekmek çıkartacağımız un 550 lira” dedi.

İnsanların alım gücünün düştüğüne de değinen Taş, bunun satışlara da yansıdığını dile getirdi. Ekmek ve kıymalı satışlarının önceki seneye göre düştüğünü anlatan Taş, “Geçim sıkıntısı ortada. Geçen sene etin kilosu 50 liraysa bu sene 85 lira, 125 lira. Adam kıymalıyı nasıl yesin? Biz geçen sene 300 kıymalı yapıyorsak bu sene 150 kıymalı yapıyoruz. 5 ekmek alan 4 almaya başladı. Talep azalıyor” dedi.

EKMEK ZAMLANABİLİR

Ekmekte zam beklentilerinin olduğunu belirten fırıncı Akif Taş, “Şu an insanların alabileceği en uygun gıda madde ekmek. Ham maddemiz pahalı. O yüzden çok yakında zam olabilir. 200 gram ekmek 4 lira olabilir” ifadelerini kullandı. Taş, artan fiyatlar nedeniyle tüketicinin kendilerine tepkili olmadığını da sözlerine ekledi.