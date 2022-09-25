Malatya- Kayseri Karayolu’nda feci kaza

Kaza, Malatya- Kayseri Karayolu Develi istikametinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen hafif ticari araç ile tır kafa kafaya feci şekilde çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler duruma anında müdahale etti. Kazada 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, bir kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.