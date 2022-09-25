Malatya- Kayseri Karayolu'nda feci kaza
Malatya- Kayseri Karayolu'nda hafif ticari araç ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.
- 25.09.2022 12:00
- Güncelleme: 25.09.2022 12:00
Kaza, Malatya- Kayseri Karayolu Develi istikametinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen hafif ticari araç ile tır kafa kafaya feci şekilde çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler duruma anında müdahale etti. Kazada 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, bir kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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