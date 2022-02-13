Makina Mühendisleri Odası'nda Başkan Varol güven tazeledi
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Süleyman Varol yeniden seçilerek güven tazeledi.
- 13.02.2022 17:56
- Güncelleme: 14.02.2022 09:03
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu’nda; mevcut Başkan Süleyman Varol yeniden seçilerek güven tazeledi.
Yapılan 16. Olağan Genel Kurul’da bugün yapılan oylamaya mevcut başkan Süleyman Varol tek listeyle girdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından 1245 oy alan Varol, yeniden başkanlığa seçildi.
İHA
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