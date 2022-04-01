Makam Aracı Değil, Hizmet Aracıymış

Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan ve alacağını alamayan işçinin belediye başkan yardımcısının makam aracını haczettirmsi sonrası açıklama yapan ve kararı uygunsuz olarak değerlendiren belediye başkanına Avukat Bilgehan Altaş kararın hukuka uygun olduğunu söyleyerek cevap verdi.

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  • 01.04.2022 14:44
  • Güncelleme: 01.04.2022 14:44
Makam Aracı Değil, Hizmet Aracıymış
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Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan ve alacağını alamayan işçinin belediye başkan yardımcısının makam aracını haczettirmsi sonrası açıklama yapan ve kararı uygunsuz olarak değerlendiren belediye başkanına Avukat Bilgehan Altaş kararın hukuka uygun olduğunu söyleyerek cevap verdi.

Belediyede işine son verilen işçi S.D.’nin belediye karşı tazminat davası açması sonrası işçinin icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağının tahsili için belediye başkan yardımcısının makam aracını haczettirmesi karşısında yapılan haberlerle kamu oyu bilgilenmesine karşın belediye Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından haciz işleminin ’Hukuka ve Yasaya Aykırı’ olduğu yönünde yapılan açıklama kamu oyu ile paylaşıldı.

Açıklamaları değerlendiren Avukat Bilgehan Altaş, "Türk Hukukunda bazı kararlar, mahkemece verilen bazı kararlar kesinleşmeden icraya konulabilir ama bazı kararlar için mahkeme sonucunun beklenmesi Yargıtay yada İstinaf İncelemesi bittikten sonra icraya konulması esası vardır" dedi.

İşçi alacakları kesinleşmesi gereken karara tabi değildir

Belediye işçisinin alacağının kesinleşmiş karara tabi olmadığını ifade eden Altaş, "İşçi alacakları yada alacaklar genel olarak kesinleşmesi gereken kararlar değildir. Karar alınıp tebliğe çıkarıldıktan hemen sonra icrai işlem başlatılabilir. Belediye Başkanının söylediği sözlerde araç makam aracı olarak kullanılıyorsa fiilen haczedilebilir kullanım şekli önemli değildir. Bu durumla ilgili bir çok da Yargıtay kararı da söz konusudur. İnternete girildiğinde rahatlıkla görülebilir. Başkanın eksik bilgi ile konuştuğunu düşünebiliriz" diye konuştu.

Yerel medya temsilcileri tek tek aranarak açıklamanın girilmesi istenildi

Belediye tarafından makam aracının haczedilmesi sonrası yapılan haber karşısında Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yerel medya temsilcileri aranarak belediyenin gönderdiği açıklamanın girilmesi istendi. Basın Özgürlüğü karşısında medya temsilcilerinin aranması il genelinde de tepkiye neden oldu. Basına servis edilen metinde icra işleminin ’Organizasyon’ olduğunu belirten yetkililer, karar makamlarının da işlem yapmasını organize bir çalışma gibi gösterdi.

Makam aracı yeniden başkan yardımcısına tahsis edildi

Öte yandan icra takibine konu olan 40 BE 02 plakalı araç Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yeniden Başkan Yardımcısı Nuri Araz’a tahsis edildi. 40 BE 02 plakalı makam aracı ise geçtiğimiz günlerde çekilerek otoparka götürülmüştü.

İHA

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