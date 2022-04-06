Mahmut Şahin: 'Ramazan ayında yaptığınız yardımlara dikkat edin'

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım etmeye başladı. Yapılacak yardımlar konusunda uyarılarda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, aracısız yardım yapmanın önemli olduğunu dile getirdi. 

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  • 06.04.2022 16:16
  • Güncelleme: 06.04.2022 16:16
Mahmut Şahin: 'Ramazan ayında yaptığınız yardımlara dikkat edin'

Ramazan aynı zamanda yardımlaşmanın da yoğun olarak olduğu ayların başında geliyor. Bugünlerde de hayırseverler, fitre ve zekatlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor. Gıda kolisi hazırlatmak da Ramazan’a özgü bir yardımlaşma geleneği olarak sürüyor. Eskiden direkt şekilde ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar günümüzde kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yapılmaya başlandı. Yardımların kime yapıldığı ise önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. 

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin vatandaşları yaptıkları yardımlara dikkat etmeleri konusunda uyardı. Türkiye’de yaşayan vatandaşların yardım etmeyi çok sevdiklerini belirten Şahin, “Yaptığımız yardımları kimlere yaptığımız çok önemli. Bizler Ramazan Ayında yardımda bulunuyorsak Kuran’ın tavsiyelerine göre yardım etmeliyiz. Kuran 2 kişiye yardımdan bahsediyorlar. Bunların bir tanesi isteyene, bir tanesi de isteyemeyene yardım etmek.  Biz daha çok isteyene veriyoruz. İstemeyeni bulmak gerekiyor. Verirken de malımızın iyisinden vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“YAPILAN YARDIMLARDAN ÖNCE GİDERLER KARŞILANIYOR”

Yapılan yardımlardan önce vakıf ve cemaatlerin giderlerinin karşılandığının altını çizen Şahin, “Yardım kolileri açısından ciddi bir sıkıntı var. Koli alırken ucuz olanı tercih ediyoruz. Normalde kendi evimize ne alacaksak onu almamız gerekiyor. Aldığımız kolinin içerisinde hangi gıdalar var, yardım ettiğimiz kişi bu gıdaları kullanıyor mu onu araştırmak gerekiyor. Yapılan yardımları vatandaşı rencide etmeden yapmamız gerekiyor. Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için bazı gruplar yardım topluyorlar.  Bu yardımları toplayan grupların bir masrafı var.  Biz aslında oraya yardım yaparken yardım yaptığımız vakıf ve cemaatlerin masraflarına da sponsor olup olanları da karşılamış oluyoruz. Veren kişi verdiği paranın hepsinin ihtiyaç sahibine gideceğini düşünüyor. Eğer yardım yapan vatandaşlar yaptıkları yardımların tamamının ihtiyaç sahiplerine gittiğini düşüyorsa burada yanılmış olurlar. Onun için en güzeli bizzat kendimizin ihtiyaç sahiplerinin belirleyip aracısız bir şekilde yardım yapmak olur” diye konuştu.

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