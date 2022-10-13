Mahkûm yakınları ‘af’ istiyor

Kayseri Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ve diğer cezaevlerinde yatan mahkumların yakınları, Gültepe Cezaevi önünde toplandılar. Mahkûm yakınları, cezaevinde yatan yakınları için yetkililerden yardım talebinde bulunarak genel af istediklerini söylediler.

Aileler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Allah rızası için af istiyoruz. Önce Allah’a sonra cumhurbaşkanımıza güveniyoruz, çocuklarımız hapislerde çürümesin. Sayın cumhurbaşkanım, senden genel af istiyoruz. Maddi durumlarımız çok kötü geçinemiyoruz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan genel af istiyoruz, çocuklarımızın çıkmasını istiyoruz. Hükümetimizden, Sayın Devlet Bahçeli’den genel af istiyoruz. Biz anneler olarak çok çaresiziz, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz, onlar cezaevindekileri unutmuyorlar, bizde af istiyoruz” dediler.

‘CEZAEVLERİNDE KAPASİTENİN ÜSTÜNDE MAHKUM VAR’

Mahkûm yakınları cezaevlerinde bulunan yakınları için cezaevine göndermek yerine rehabilitasyon merkezinde tedavi görmelerini istediklerini söyleyerek hem maddi hem manevi olarak çok zorlandıklarını aktardılar. Mahkûm yakınları, “Cezaevleri zaten kapasitenin çok üstünde, bunu devlette, içeride olan mahkumlarda ve mahkûm yakınları da biliyor. Cezalandırmak yerine rehabilite etmeye gitse cezalandırma yasasında devletimiz daha verimli olacaktır. Cezaevi yapana kadar bence rehabilitasyon merkezlerinin yapılması daha büyük başarı getirecektir. Biz bir an önce hükümetimizden bu çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz. Genel af gerekiyorsa genel af, kısmi af gerekiyorsa kısmi affın bir an önce hızlandırarak getirilmesini istiyoruz. Mahkumların ve mahkûm yakınlarının en azından psikolojik olarak rahatlatılmasını istiyoruz. Hükümetimizden ricamız bu çalışmaların hızlandırılması yönünde” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’de Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gelerek mahkûm ailelerine destek oldu.