Mahkûm yakınları 'af' istiyor

 Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde toplanan mahkûm yakınları basın açıklaması yaptı. Mahkûm yakınları, yetkililere seslenerek genel af istediklerini aktardılar. 

PAYLAŞ
  • 13.10.2022 18:52
  • Güncelleme: 13.10.2022 18:53
Mahkûm yakınları 'af' istiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ve diğer cezaevlerinde yatan mahkumların yakınları, Gültepe Cezaevi önünde toplandılar. Mahkûm yakınları, cezaevinde yatan yakınları için yetkililerden yardım talebinde bulunarak genel af istediklerini söylediler.
Aileler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Allah rızası için af istiyoruz. Önce Allah’a sonra cumhurbaşkanımıza güveniyoruz, çocuklarımız hapislerde çürümesin. Sayın cumhurbaşkanım, senden genel af istiyoruz. Maddi durumlarımız çok kötü geçinemiyoruz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan genel af istiyoruz, çocuklarımızın çıkmasını istiyoruz. Hükümetimizden, Sayın Devlet Bahçeli’den genel af istiyoruz. Biz anneler olarak çok çaresiziz, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz, onlar cezaevindekileri unutmuyorlar, bizde af istiyoruz” dediler.

‘CEZAEVLERİNDE KAPASİTENİN ÜSTÜNDE MAHKUM VAR’
Mahkûm yakınları cezaevlerinde bulunan yakınları için cezaevine göndermek yerine rehabilitasyon merkezinde tedavi görmelerini istediklerini söyleyerek hem maddi hem manevi olarak çok zorlandıklarını aktardılar. Mahkûm yakınları, “Cezaevleri zaten kapasitenin çok üstünde, bunu devlette, içeride olan mahkumlarda ve mahkûm yakınları da biliyor. Cezalandırmak yerine rehabilite etmeye gitse cezalandırma yasasında devletimiz daha verimli olacaktır. Cezaevi yapana kadar bence rehabilitasyon merkezlerinin yapılması daha büyük başarı getirecektir. Biz bir an önce hükümetimizden bu çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz. Genel af gerekiyorsa genel af, kısmi af gerekiyorsa kısmi affın bir an önce hızlandırarak getirilmesini istiyoruz. Mahkumların ve mahkûm yakınlarının en azından psikolojik olarak rahatlatılmasını istiyoruz. Hükümetimizden ricamız bu çalışmaların hızlandırılması yönünde” ifadelerini kullandılar. 
Öte yandan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’de Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gelerek mahkûm ailelerine destek oldu.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP'li Özdemir: 'Türk milleti 21. yüzyılda yeni bir çağın daha kapısını araladı'

MHP'li Özdemir: 'Türk milleti 21. yüzyılda yeni bir çağın daha kapısını araladı'

Lisede yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Lisede yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Talas'ın Sivrisinekle Mücadelesi Örnek Oldu

Talas'ın Sivrisinekle Mücadelesi Örnek Oldu

Başkan Öztürk, Öğrencilerle Birlikte Çevre Temizliği Yaptı

Başkan Öztürk, Öğrencilerle Birlikte Çevre Temizliği Yaptı

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Demirel: 'Sürpriz etkisi oluşturacak silahlarımız olmalı'

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Demirel: 'Sürpriz etkisi oluşturacak silahlarımız olmalı'

Sarıgül'den TFF'ye çağrı: 'Sahalarda 8 tane yabancı değil, 8 tane Türk olmalı'

Sarıgül'den TFF'ye çağrı: 'Sahalarda 8 tane yabancı değil, 8 tane Türk olmalı'

Çok Okunanlar
1
5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

Bir hafta bir Yazar: Cafer Dalmaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor’da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Savunma sanayi Sempozyumu ve Sergisi yapıldı

Savunma sanayi Sempozyumu ve Sergisi yapıldı

DAHA FAZLA
Tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Tırın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Trafik kontrolünde aranan otomobilden tarihi eser çıktı

Trafik kontrolünde aranan otomobilden tarihi eser çıktı

Mahkûm yakınları 'af' istiyor

Mahkûm yakınları ‘af’ istiyor

41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı

41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı

Kurtulmuş: 'Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin'

Kurtulmuş: 'Yunanistan sırtını sıvazlayanlara güvenmesin'